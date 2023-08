Wegen Diebstahls im großen Stil ermittelt jetzt die Polizei in Weitnau. Die Beamten entdeckten dort 30 Fahrräder und Arbeitsgeräte auf einem Wohnanwesen.

Menschen verladen zahlreiche Fahrräder in Transporter - Frau ruft Polizei

Eine 37-jährige Frau beobachtete nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr in Weitnau, wie vier Menschen zahlreiche Fahrräder in einen Kleintransporter luden. Der Frau kam das seltsam vor und sie informierte daraufhin die Polizeiinspektion Kempten.

Eine Polizeistreife traf vor Ort auf vier Menschen im Alter zwischen 35 und 52 Jahren. Außerdem stießen sie auf einige Fahrräder und diverse Arbeitsgeräte, die bereitgestellt waren.

Polizei entdeckt rund 30 Fahrräder und 30 Arbeitsgeräte an Wohnanwesen

Ein weiterer Zeuge informierte die Polizisten darüber, dass bereits seit mehreren Wochen immer wieder Fahrräder verladen werden. An dem Wohnanwesen in Weitnau entdeckten die Polizisten etwa 30 Fahrräder und 30 Arbeitsgeräte, dessen Herkunft bislang unklar ist.

Polizei sucht nach Besitzern von Fahrrädern

Die Polizei Kempten versucht nun herauszufinden, woher die Fahrräder kommen und wem sie gehören. Wem Fahrräder oder Arbeitsgeräte abhandengekommen sind, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/99090 melden.