Bei Alberschwende in Vorarlberg ist am Sonntag eine Urlauberin während einer Wanderung abgestürzt. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Laut der Polizei in Vorarlberg war die Britin am Sonntagvormittag mit ihrem Ehemann auf dem Wasserfall-Rundweg unterwegs. Gegen 11 Uhr rutschte die Frau auf dem Weg aus und stürzte ab.

Wanderunfall in Alberschwende: Britin muss mit Beinverletzungen ins Krankenhaus

Die Britin blieb rund 10 Meter unterhalb des Wanderweges liegen. Sie zog sich bei dem Wanderunfall schwere Verletzungen an den Beinen zu. Die Urlauberin musste von Einsatzkräften der Bergrettung Hittisau-Sibratgfäll geborgen werden. Im Anschluss wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Krankenhaus in Dornbirn geflogen. Die Bergrettung Hittisau-Sibratsgfäll war mit sieben Personen im Einsatz. Unterstützt wurden die Retter dabei von jeweils zwei Einsatzkräften der Rettung aus Egg un der Polizeiinspektion Egg.