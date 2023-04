In Waltenhofen hat sich ein Traktor selbständig gemacht. Er kippte in einen Bach. Feuerwehr und Wasserwirtschaftsamt mussten ausrücken.

Am Mittwochnachmittag stellte der 57-Jährige Landwirt in Waltenhofen-Kuhnen seinen Traktor mit laufendem Motor ab, um Reinigungsarbeiten an den am Frontlader aufgehängten Silofolien durchzuführen. Allerdings vergaß er, die Handbremse anzuziehen. Der Traktor rollte los und kippte nebenan in einen Bach.

20 Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Waltenhofen war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe (Diesel, Öl) zu binden. Zudem wurde das Wasserwirtschaftsamt vor Ort hinzugezogen.