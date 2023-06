Gleich in zwei Unfälle kurz hintereinander wurde am Mittwoch eine Buchloerin verwickelt. An ihrem VW-Bus entstand dabei ein erheblicher Schaden.

Eine 68-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg fuhr am Mittwochvormittag in Buchloe mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Münchener Straße. Dabei übersah sie laut Polizei den VW-Bus einer 38-jährigen Buchloerin.

Auto und VW-Bus stoßen in Buchloe zusammen

Beide Fahrzeuge krachten zusammen. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. Um ihre Personalien auszutauschen, fuhren die beiden Frauen mit ihren Fahrzeugen auf den Parkplatz einer gegenüberliegenden Gaststätte.

Buchloerin übersieht Findling und kracht mit VW-Bus dagegen

Dort übersah die Buchloerin allerdings einen Findling und fuhr mit der Beifahrerseite ihres VW-Busses dagegen. Dadurch entstand an ihrem Bus ein Schaden von 2.500 Euro.