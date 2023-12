Die Polizei warnt derzeit vor einer neuen Betrugsmasche. Anfang des Monats hat eine angebliche Heilerin in Kaufbeuren eine Frau hereingelegt und ein niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Die Polizei ermittelt gegen zwei Frauen.

Der Fall hatte sich der Polizei zufolge folgendermaßen zugetragen: Am Samstag, den 2. Dezember hatte eine unbekannte, russischsprachige Frau eine 69-Jährige angesprochen. Sie erkundigte sich sofort nach dem Gesundheitszustand der Familienangehörigen, da die junge Frau angab, Menschen heilen zu können. Eine weitere Frau kam hinzu und bestätigte die Fähigkeiten der angeblichen Heilerin.

Angeblich Omen für bevorstehenden Tod

Um die 69-Jährige zu überzeugen, schlug die angebliche Heilerin vor, ihre Kräfte zu demonstrieren. Hierzu führte sie einen Trick durch, den die Frau als schlechtes Omen und Hinweis auf den baldigen Tod der Tochter deutete.

Opfer vertraut angeblicher Heilerin

Weil die 69-Jährige auf die Fähigkeiten vertraute, nahm sie Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages und übergab alles an ihrer Wohnanschrift an die unbekannte Frau. Die angebliche Heilerin wickelte das Bargeld und den Schmuck in ein Tuch und band es zusammen. Dabei wurde laut Polizei das Päckchen geschickt ausgetauscht und dem Opfer ein nun wertloses Päckchen übergeben.

Statt Geld und Schmuck nur Papier

Nach drei Tagen wäre der Heilerin zufolge das Päckchen mit den Wertsachen gereinigt. Als die 69-Jährige es jedoch öffnete, fand sie statt den übergebenen Wertsachen lediglich Papier vor. Die Frau erstattete nach Bekanntwerden des Betruges Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kripo warnt vor perfidem Trickbetrug

Die Kriminalpolizei bittet und warnt die Bevölkerung:

