Ein junger Autofahrer (19) ist am Montagabend auf der Rheintalautobahn A14 in Vorarlberg bei einem Unfall verletzt worden.

Sperrung auf der Rheintalautobahn A14 in Vorarlberg in Richtung Deutschland am Montagabend. Nach Angaben der Autobahnpolizei Dornbirn war ein 19-jähriger Autofahrer gegen 22:35 Uhr mit der äußeren Leitplanke kollidiert. Im Anschluss blieb sein Auto quer zur Fahrbahn auf der rechten Spur stehen.

Nach Unfall auf Rheintalautobahn A14: Junger Autofahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Fahranfänger zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde zunächst am Unfallort erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann dann in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch.

Über 30 Einsatzkräfte vor Ort

An dem Auto entstand bei dem Crash Totalschaden. Ein Alkoholtest verlief negativ, so die Polizei weiter. Die Autobahn war für die Dauer des Einsatzes und der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Götzis mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, ein Notarzt, ein Rettungsfahrzeug mit sechs Einsatzkräften, ein Fahrzeug der Asfinag und eine Streife der Bundespolizei.