In Ravensburg und Meersburg sind am Donnerstag zwei Fußgänger von Autos erfasst und verletzt worden. Einer von ihnen musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rentner in Ravensburg schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 86 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18:30 Uhr in der Eisenbahnstraße erlitten. Der Polizei zufolge hat ein 29-jähriger Fahrer eines Sprinters den Senior beim Rückwärtsfahren übersehen. Er erfasste den 86-Jährigen, der zu Boden geschleudert wurde und schwere Kopfverletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte den Senior in eine Klinik.

Autofahrerin übersieht Fußgänger in Meersburg

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17:15 Uhr in Meersburg wurde ein 81-jähriger Fußgänger verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte eine 63 Jahre alte Ford-Fahrerin den Senior beim Einbiegen von einem Parkplatz in die Kirchstraße übersehen. Der Mann stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den 81-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.