Alle vier Reifen samt Felgen haben am Sonntagabend Diebe von einem Auto in Kellmünz (Landkreis Neu-Ulm) gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Eine 23-jährige Frau stellte am Sonntagabend gegen 20 Uhr ihr Auto in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Altwasserstraße ab. Als sie am Montag um 08:00 Uhr zu ihrem Opel zurückkehrte, erlebte sie eine böse Überraschung. Diebe hatten alle vier Reifen ihres Autos abmontiert und sie mitsamt Felgen gestohlen. Der oder die Täter hatten stattdessen alte Reifen unter der Achse des Autos gestapelt.

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise dazu geben kann, soll sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.