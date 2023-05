Männer wollen Frau nach Volksfestbesuch in Burghausen vergewaltigen

Fast vergewaltigt worden wäre am frühen Sonntagmorgen eine Frau in Burghausen. Sie war auf dem Heimweg von einem Volksfest, als es passierte

Die Frau war nach Angaben der Polizei auf der Mai Wiesn Burghausen und machte sich in den frühen Morgenstunden zwischen 01:30 und 02:30 Uhr auf den Heimweg. Zu Fuß lief sie in Richtung Marktler Straße. Hinter dem Bürgerhaus an der Seite des Stadtparks, wo sich Wasserspiele befinden, sprachen zwei unbekannte Männer die Frau an, sagte sie später der Polizei. Kurz darauf kam es von einem der beiden Männer zu einem sexuellen Übergriff auf die Frau.

Männer bemerken Übergriff in Burghausen und kommen Frau zu Hilfe

Zwei junge Männer, die zufällig in der Nähe waren, kamen der Frau jedoch zu Hilfe und verhinderten dadurch wohl Schlimmeres. So blieb die Frau unverletzt. Noch am selben Tag erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Burghausen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein übernahm die ersten Ermittlungen. Inzwischen ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Kriminalpolizei Mühldorf.

Die Frau beschrieb einen der Täter folgendermaßen:

1,80 Meter groß

schlank bzw. sportliche Statur

dunkle Haare

dunkelhäutig

Drei-Tage-Bart

sprach gebrochenes Deutsch

dunkel gekleidet

Den zweiten Mann konnte sie nicht beschreiben.

Kriminalpolizei Mühldorf sucht nach mehreren Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach mehreren Zeugen, vor allem die beiden Männer, die der Frau zu Hilfe kamen.

Auch interessant für dich: Opfer durch Faustschlag verletzt

Unbekannter bedroht Mann in Göppingen mit Gewehr - Polizei sucht Zeugen

Die Frau beschreibt sie folgendermaßen:

Alter: Anfang 20

etwa 1,70 Meter groß

hatten möglicherweise einen osteuropäischen/russischen Akzent

einer der beiden trug eine schwarz/weiß karierte Jacke und hatte kurze Haare

der andere hatte rasierte Haare und trug einen grauen Pullover

Die beiden Zeugen waren möglicherweise mit einem schwarzen BMW, 3er Limousine, unterwegs. Es hatte ein Altöttinger Kennzeichen. Das Auto parkte im Bereich der Pettenkofer Straße / Marktler Straße hinter einem Kino.

Nach Angaben der Frau gab es noch zwei weitere Zeugen, die der Polizei möglicherweise wichtige Hinweise gebe können.

eine etwa 18-jährige, schlanke Frau

ein junger, schlanker Mann mit kurzen braunen Haaren, der möglicherweise auf den Namen "Tobi" hört.

beide könnten aus Emmerting kommen.

Kriminalpolizei Mühldorf bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Mühldorf bittet außerdem die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit (Sonntagmorgen, 21. Mai 2023, zwischen 01:30 und 02:30 Uhr) im Bereich der Wasserspiele hinter dem Bürgerhaus in Burghausen Verdächtiges beobachtet?

Wer kann sonst Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben?

Wer kann Hinweise zu den Zeugen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf unter der Telefonnummer 08631/36730 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.