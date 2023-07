Eine Mutter ist mit dem Fahrrad in Oberstaufen unterwegs. Im Kindersitz auf dem Gepäckträger sitzt ihre vier Jahre alte Tochter. Die Mutter stürzt. Ihre Tochter verletzt sich dabei und kommt ins Krankenhaus.

Am Montagabend fuhr eine 35-jährige Fahrradfahrerin die Straße Aachrain in Oberstaufen entlang. Auf ihrem Gepäckträger im Kindersitz mit dabei, war ihre vierjährige Tochter. In einer Linkskurve verlor die Fahrradfahrerin laut Polizeibericht die Kontrolle über ihr E-Bike.

Mutter leicht verletzt - Tochter mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen

Die Mutter stürzte deshalb mit dem Fahrrad. Die 35-Jährige wurde mit Schürfwunden leicht verletzt. Ihre vierjährige Tochter wurde ebenfalls verletzt. Sie musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus geliefert werden.