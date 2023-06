Vier Verletzte und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 12:30 Uhr auf der B31 auf Höhe Eriskirch im Bodenseekreis ereignet hat.

Ein 65 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der B31 in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, erkannte der 65-Jährige kurz vor dem Mauernried-Tunnel das dortige Stauende nicht.

Unfall auf der B31 bei Eriskirch

Der mit vier Menschen besetzte Wagen krachte laut der Polizei in der Folge in einen VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen Mini aufgeschoben, streifte an diesem entlang und kollidierte im Anschluss noch mit einem vor dem Mini stehenden VW T-Roc.

Vier Menschen leicht verletzt

Zwei Menschen auf der Rückbank des Audi sowie zwei Insassen im VW Golf zogen sich den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge leichte Verletzungen zu und mussten von Rettungsdiensten zur weiteren Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht werden. Alle vier Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

B31 für 30 Minuten voll gesperrt

Die Bundesstraße war für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen zu Beginn auch die Feuerwehr im Einsatz war, kam es bis kurz vor 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen durch eine einseitige Fahrbahnsperrung.