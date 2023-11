In Bad Schussenried (Landkreis Biberach) ist am Dienstagabend eine Scheune niedergebrannt. Vier Pferde sind bei dem Feuer ums Leben gekommen.

Der Brand wurde der Polizei gegen 22:20 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr am Einsatzort im Zellerdorf eintraf, stand die Scheune bereits komplett in Flammen. Der Polizeimeldung zufolge waren in der Scheune war ein Stall mit vier Pferden, verschiedene Maschinen sowie Heu- und Strohballen untergebracht.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Scheune brannte vollständig ab, die Pferde konnten leider nicht mehr gerettet werden. Es wurden keine Menschen verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 80 Mann der Feuerwehren aus Bad Buchau und Bad Schussenried. Auch der Rettungsdienst war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.