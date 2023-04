Bei einem Unfall auf der A96 bei Leutkirch sind am Dienstagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Offenbar hatte ein 25-jähriger Autofahrer wegen des starken Windes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Nach starkem Gegensteuern fuhr der Fahrer kurz nach der Anschlussstelle Aichstetten auf der rechten Fahrspur auf einen auf einen Mercedes auf. Anschleißend steuerte der 25-Jährige wieder nach links und krachte dort in die Leitplanke.

Mehrere tausend Euro Schaden

Der Unfallverursacher sowie der 49-jährige Mercedes-Lenker und seine 33 und 46 Jahre alten Mitfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Am Wagen des 25-Jährigen entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Auch am Mercedes und der Leitplanke schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere tausend Euro.