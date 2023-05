In Immenstadt sollen zwei Jugendliche am Vatertag versucht haben zwei Senioren zu überfallen. Die beiden Rentner waren am Rauhenzeller See spazieren, als die beiden mutmaßlichen Täter sie überraschten.

Laut Polizei hatten sich die Jugendlichen um kurz vor 19:00 Uhr von hinten den beiden Senioren genähert und sie mit einer Pistole bedroht. Anschließend forderten sie alle Gegenstände, die ihre Opfer bei sich hatten. Weil sie Senioren allerdings nichts dabei hatten, flüchteten die Täter. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt.

15 und 16 Jahre alte Verdächtige

Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Waffe um eine auf den ersten Blick echt aussehende Spielzeugwaffe handelt. Die Kripo Kempten ermittelt in dem Fall und hat gemeinsam mit der Polizei Immenstadt die beiden tatverdächtigen Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren ausfindig gemacht. Am frühen Samstagmorgen führten Beamte dann Durchsuchungen durch. Die dabei beschlagnahmten Gegenstände werden derzeit ausgewertet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kripo Kempten bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler wollen wissen, wem am Vatertagabend am Illersteg oder am Rauhenzeller See zwei mit schwarzem Tuch vermummte Jugendliche aufgefallen sind. Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Kripo Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 oder die Immenstädter Polizei unter der Telefonnummer 08323/9610-0 wenden.