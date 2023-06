In Ravenburg ist am Dienstagabend ein Streit eskaliert. Nun sitzt ein 34-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags ein.

Wie die Staatsanwaltschaft in Ravensburg mitteilt, hat die Polizei einen 34-jährigen Mann nach einem Streit im Bereich des Stadtgartens festgenommen. Zuvor war es zwischen dem Mann und einem 23-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf derer habe der 34-Jährige dann versucht auf den Hals und Kopf seines Kontrahenten einzustechen. Der 23-jährige Mann konnte der Messerattacke ausweichen und wurde lediglich am Oberarm verletzt.

Messerattacke in Ravensburg: 34-jähriger Angreifer in Untersuchungshaft

Zwei Zeugen beobachteten den Angriff und verständigten die Polizei. Diese konnte den 34-Jährigen in der Nähe des Tatortes festnehmen. Am Mittwochnachmittag verhängte dann ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Der Grund für den Angriff ist noch unklar - ebenso wie die Beziehung in der die beiden Beteiligten zueinander standen. Die Kripo Ravensburg ermittelt. Der 34-jährige Angreifer sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.