In Bregenz haben am frühen Sonntagmorgen Unbekannte versucht in ein Haus einzubrechen. Dabei sollen die Täter sogar auf die Eingangstür geschossen haben.

Zeugen meldeten gegen 06:00 Uhr der Polizei den Vorfall. Drei maskierte Männer wollten in ein Mehrparteienhaus eindringen. Dabei gaben die Täter ein bis zwei Schüsse auf die Tür ab und beschädigten diese. Um was für eine Schusswaffe es sich handelte, ist noch unbekannt.

Polizei sucht Täter

Den Einbrechern gelang es laut Polizei nicht in das Gebäude einzudringen. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter laut Zeugenaussagen mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei in Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach den Tätern.