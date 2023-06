Am Mittwochabend hat eine Frau in Sonthofen einen unbekannten Mann dabei erwischt, wie er die Tür ihres Transporters öffnete. Als die Frau ihn ansprach, erschrak er und suchte das Weite. Der Mann war schon vorher Bürgerinnen und Bürgern in Sonthofen aufgefallen.

Bei der Polizei meldeten sich in den Abendstunden gleich mehrere Zeugen, die beobachtet haben, wie der Mann sich bei fremden Fahrzeugen rumtrieb. Dabei soll er überprüft haben, ob die Fahrzeugtüren verschlossen sind. Als Polizeibeamte die Umgebung absuchten, konnten sie den Mann nicht finden.

Polizei kann Täter identifizieren

Im weiteren Verlauf des Abends erwischte eine Frau denselben Mann dabei, wie er die Schiebetür ihres Transporters öffnete. Als sie ihn daraufhin ansprach erschrak er und flüchtete. Der Zeugin gelang es laut Polizei allerdings noch Fotos von dem Mann zu schießen. Anschließend informierte sie die Polizei, die durch die Fotos den Mann identifizieren konnte.

Verdächtiger ist kein Unbekannter

Wie sich herausstellte war der Mann kein Unbekannter. Er war schon in der Vergangenheit mehrmals wegen Diebstahls aufgefallen. Die Polizisten statteten dem Mann einen Besuch ab und belehrten ihn eindringlich über die Folgen seines Handelns.