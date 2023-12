Mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz haben Beamte am Montag am Flughafen Memmingen festgestellt. Eine Georgierin hielt sich fast ein Jahr lang illegal in der EU auf.

Bei der Ausreisekontrolle am Allgäu Airport in Memmingen ging der Grenzpolizei unter anderem ein Jordanier ins Netz, der sich deutlich länger in Deutschland aufgehalten hatte als eigentlich erlaubt. Nachdem sein Visum abgelaufen war, war der 24-Jährige noch drei weitere Monate in der Bundesrepublik. Am Montag wollte er über den Allgäu Airport nach Amman (Jordanien) fliegen, berichtet die Polizei.

Kontrolle am Flughafen Memmingen: Georgierin hält sich fast ein Jahr illegal in der EU auf

Gegen ihn leiteten die Beamten ebenso ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein wie gegen eine 53-jährige Georgierin. Die Frau hatte sich fast das ganze letzte Jahr illegal in Polen und Deutschland aufgehalten. Die 53-Jährige muss deshalb mit einem mehrjährigen Einreiseverbot rechnen. Beiden durften schließlich in ihre Heimatländer fliegen.