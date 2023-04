Seit Freitagvormittag wird einer 84-jährige Frau aus dem Unterallgäu vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Möglicherweise benötigt die Vermisste dringende ärztliche Hilfe, so die Polizei weiter. Vermutlich ist die 84-Jährige im Bereich Memmingen oder dem Umland unterwegs. Hinweise an die Polizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331-1 000 oder an den Polizeinotruf 110.

Vermisste aus Trunkelsberg mit VW Polo unterwegs

Laut Polizei wird die 84-jährige Gudrun Magarete Schwaderer aus Trunkelsberg bei Memmingen vermisst. Die vermisste ist 165cm groß und von normaler Statur. Sie trägt kurze, grau-weiße Haare und ist vermutlich mit ihrem Auto unterwegs. Dabei handelt es sich um einen hellroten VW Polo mit dem Kennzeichen MN-GS 234. Ein Foto der vermissten findet ihr auf der Fahndungsseite der Polizei Bayern unter diesem Link.