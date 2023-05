Ein verlorenes Autorad hat am Freitag einen Verkehrsunfall bei Pfronten ausgelöst. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Eine Autofahrerin aus Kaufbeuren hat am Freitagnachmittag zwischen Pfronten und Zell ein Rad verloren. Laut Polizei hatte sich ein Vorderrad des Autos gelöst. Das Rad rollte in den Gegenverkehr und krachte in das Auto eines Mannes aus Pfronten.

Rad verloren: Keine Verletzten bei Pfronten

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Autorad wird auf Hang geschleudert

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht klar. Das Rad wurde nach dem Unfall rund 100 Meter einen Hang hinauf geschleudert, berichtet die Polizei weiter.