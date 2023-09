In Lindau und Rettenberg haben Hunde zwei Menschen durch Bisse verletzt. Die jeweiligen Hundebesitzer drückten sich vor den Konsequenzen.

Bereits am Donnerstag hat ein Hund einen 62-jährigen Fußgänger bei Rettenberg in den Arm gebissen. Der Mann war auf einem Waldweg von Greggenhofen nach Untermaiselstein unterwegs und wurde plötzlich von dem Tier in den Arm gebissen. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Hundehalter. Dieser hatte dem Verletzten gegenüber wohl die falschen Personalien angegeben.

Hund verletzt Jugendliche in Lindau

Dreist hat sich eine Hundebesitzerin auch in Lindau verhalten. Ihr schwarz-weißer Bordercollie hatte am Montagabend gegen 18 Uhr unvermittelt eine vorbeilaufende 18-Jährige gebissen. Die Jugendliche wurde dabei am rechten Unterschenkel verletzt. Die Hundeattacke hatte sich zwischen der Fischergasse und einem Kiosk in der Dammsteggasse an der Uferpromenade ereignet.

Jugendliche gebissen: Hundebesitzerin ignoriert Opfer und läuft einfach weiter

Als die 18-Jährige die Hundebesitzerin ansprach, lief diese einfach weiter. Bei der Hundehalterin handelt es sich um eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren. Sie ist etwa 170 cm groß und war mit einer blauen Jacke bekleidet.