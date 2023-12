In Neukirch hat sich am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Autounfall ereignet. Ein Autofahrer geriet in einer Kurve ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Treppe eines Gebäudes.

Am Mittwoch kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neukirch (Bodenseekreis). Ein 26-Jähriger fuhr laut Polizei bei Glätte zu schnell in eine Kurve der Argenstraße. Dadurch geriet er ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er frontal gegen die Treppe eines Gebäudes.

Folgen des Unfalls in Neukirch

Der Fahrer des Autos erlitt der Polizei zufolge einen Schock. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Am Auto des 26-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Wie hoch der Schaden an dem Gebäude ausfallen wird, ist aktuell noch unklar.