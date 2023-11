In Kössen (Tirol) ist am Mittwoch ein deutscher Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass der Baum entwurzelt und weggeschleudert wurde.

Gegen 13:30 Uhr war der 80-jährige Deutsche mit seinem Auto auf der B172 im Gemeindegebiet von Kössen unterwegs. Bei Km 7,3 kam er rechts von der Fahrbahn ab, fuhr knapp 40 Meter parallel zur Fahrbahn in der Wiese und kollidierte mit einem Baum (ca. 20 cm Durchmesser).

Heftiger Aufprall

Laut der Tiroler Polizei wurde der Baum durch den Aufprall ausgerissen. Anschließend flog er in einer Höhe von Knapp zwölf Metern über einen unter der Bundesstraße verlaufenden Forst- und Radweg, ehe er im Gegenhang aufschlug und letztlich auf dem Forstweg zum Stillstand kam. Der Autofahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach Angaben der Polizei war er an der Unfallstelle jedoch ansprechbar.

Unfallzeugen leisten erste Hilfe

Am Auto entstand Totalschaden, abgesehen vom Flurschaden entstand kein Fremdschaden. Die Besatzung eines nachkommenden Fahrzeuges der Straßenmeisterei Kufstein setzten den Notruf ab und leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Feuerwehr mit 38 Kräften im Einsatz

An der Bergung und Absicherung der Unfallstelle beteiligten sich unter anderem die Feuerwehren Bichlach und Kössen mit je zwei Fahrzeugen und insgesamt 38 Einsatzkräften. Die Polizei musste die B172 für den Rettungseinsatz für 15 Minuten komplett sperren. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.