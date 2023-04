Eine Passantin hat am Donnerstagmorgen eine nicht ansprechbare Frau an einer Illerbrücke bei Illertissen entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Sexualdelikts.

Laut Polizei hatte die Passantin die Frau gegen 7:45 Uhr aufgefunden und einen Notruf abgesetzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau daraufhin in ein Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte dann Verletzungen fest, die möglicherweise auf ein Sexualverbrechen hindeuten können. Erinnerungen über den möglichen Tatzeitraum hatte die Frau jedoch nicht.

Möglicher Tatort wird abgesucht

Aufgrund des Verdachts suchten rund 60 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn am Freitagvormittag das betreffende Gebiet an der Iller ab. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt weiter in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Die Polizei interessiert sich dabei für folgende Fragen:

Polizei bittet um Hinweise

Wer hat im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen Au und der Illerbrücke Dietenheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 12. April 2023, 12 Uhr und Donnerstagfrüh, 13. April 2023, 7:45 Uhr.

Wer hat in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz an der Brandenburger Straße in Au etwas ungewöhnliches beobachtet? Im Mittelpunkt stehen dabei abgestellte Fahrzeuge.

Mögliche Zeugen sollen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Neu-Ulm in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 0731 8013-0.