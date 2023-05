Mitte April entdeckte eine Passantin eine 43-Jährige mit Erinnerungslücken im Bereich der Illerbrücke bei Illertissen. Ärzte stellten später fest, dass sie möglicherweise vergewaltigt worden war. Jetzt gibt die Polizei neue Details zu dem Fall bekannt und sucht nach einem bestimmten Zeugen.

Am 13. April hatte eine Passantin die Frau gegen 7:45 Uhr im Bereich der Illerbrücke zwischen Illertissen und Dietenheim. Weil sich die 43-Jährige an die vergangenen Stunden nicht mehr erinnern konnte, setzte die Frau einen Notruf ab. Der Rettungsdienst brachte die Frau daraufhin in ein Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte Verletzungen fest, die möglicherweise auf ein Sexualverbrechen hindeuten können.

Bereitschaftspolizei sucht Gebiet an der Iller ab

Aufgrund dieses Verdachts suchten rund 60 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn einen Tag später das betreffende Gebiet an der Iller ab. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt in dem Fall.

43-Jährige unternahm Spaziergang an der Iller

Mittlerweile ist bekannt, dass die 43-Jährige im Bereich der Iller oder dem Illerkanal spazieren ging. Nahe der Iller machte sie schließlich Halt und setzte sich in der Nähe eines Parkplatzes an der Brandenburger Straße auf eine Parkbank.

Frau traf vermutlich auf Hundehalter

Dabei sei sie vermutlich einem Mann begegnet, der mit einem Hund unterwegs war, berichtet die Polizei. Demnach konnte der Hund nur zum Teil beschrieben werden. Er soll etwa bis zum Knie reichen, mittellanges Fell haben und zumindest im Bereich des Kopfes weißes Fell haben. Die Polizei sucht nun den Hundehalter, der sich möglicherweise mit der 43-Jährigen unterhalten hat.

Polizei sucht Hundehalter als Zeugen

Wer kann sich zwischen Mittwoch, 12. April, um 16:40 Uhr und Donnerstag, 13. April, um 07:45 Uhr an eine Begegnung mit einer ihm unbekannten Frau im beschriebenen Bereich an der Iller erinnern? Die Polizei sucht den Hundehalter als Zeugen, wie sie betont. Der Hundehalter oder auch Menschen, die diesen kennen könnten, sollen sich bei der Neu-Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/80130 melden.