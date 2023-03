Am frühen Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr, wollten Beamte der Polizei Illertissen in der Dietenheimer Straße einen weißen Kleinwagen (VW Up) kontrollieren. Als der bislang unbekannte Fahrer den Streifenwagen bemerkte, ergriff er sofort die Flucht.

Die Polizei musste mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung aufnehmen. Der Unbekannte raste mit etwa 100 km/h in westlicher Richtung durch den Orrt. In den Kreisverkehr zur Zähringerstraße fuhr er entgegen der Fahrtrichtung rein. Anschließend flüchtete er weiter Richtung Süden.

Polizei muss Verfolgung abbrechen

Von der Zähringerstraße floh der unbekannte Fahrer Richtung Jedesheim. Dort duchfuhr er im Baustellenbereich in der Illertissener Straße eine Absperrung und konnte schließlich über den Gehweg den Beamten entkommen. Zuvor hatte er der Polizei zufolge die Staatsstraße ohne anzuhalten rücksichtslos überquert, obwohl einen starkes Verkehrsaufkommen herrschte. Glücklicherweise kam durch das Verhalten des VW-Fahrers niemand zu Schaden. Weil sie keine Vekehrsteilnehmer in Gefahr bringen wollten, mussten die Polizisten die Verfolgung abbrechen.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen VW-Fahrer. Während der Verfolgungsjagd mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmer wegen dem Raser abbremsen. Die Polizei bittet diese Personen und weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden, um Hinweise. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen melden.