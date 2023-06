In Friedrichshafen hat sich ein Rollerfahrer am Dienstagabend in Friedrichshafen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 21-Jährige wollte mit seinem Mitfahrer einer Polizeikontrolle entgehen. Aus gutem Grund, wie sich herausstellte.

Der junge Mann war gemeinsam mit einem noch unbekannten Sozius in der Windhager Straße unterwegs und gab laut Polizei Gas, als er die Polizeistreife erkannte. Trotz Anhalteaufforderungen fuhr er über den angrenzenden Fußweg und bog in die Polozker Straße ab. Dort warf er das Gefährt zu Boden und beide rannten zu Fuß weiter.

Polizisten setzen Pfefferspray ein

Die Polizisten konnten den 21-jährigen Fahrer nach kurzer Verfolgung und dem Einsatz von Pfefferspray stoppen. Der Sozius suchte unerkannt das Weite. Grund für die Flucht war wohl, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hatte und er wohl auch unter der Einwirkung von berauschenden Substanzen am Lenker gesessen war.

Polizei sucht weiter nach Mitfahrer

Der junge Mann musste die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zeugen, die Hinweise zum Sozius geben können oder durch die Fahrweise des Roller-Lenkers behindert oder gefährdet wurden, sollen sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 bei der Polizei melden.