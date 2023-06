Das hätte richtig übel ausgehen können: In Seeg ist ein E-Bike-Fahrer gestürzt und segelte dabei nur knapp an einem Hydranten vorbei.

Der 75-jährige Mann fuhr nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag mit seinem E-Bike durch das Seeger Gewerbegebiet. Auf losem Untergrund machte er einen Bremsfehler, stürzte und fiel in eine Wiese. Dabei verfehlte er nur knapp einen Hydranten, der dort am Straßenrand stand.

E-Bike-Fahrer zieht sich Platzwunde am Kopf zu

Der Mann zog sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden am Körper zu. Einen Helm trug er nicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.