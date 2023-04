Schwer verletzt wurden am Sonntag ein Vater und Sohn bei einem Unfall auf der A3 in Unterfranken. Mit ihrem Sportwagen kamen sie von der Straße ab und rutschten unter die Leitplanke. Dabei wurde das Auto, bei dem es sich laut Medienberichten um einen 280.000 Euro teuren McLaren handeln soll, komplett zerstört.

Vater und Sohn waren auf der A3 im Landkreis Aschaffenburg Richtung Würzburg unterwegs, als der Sportwagen der beiden gegen 16 Uhr bei Waldaschaff aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und unter die Leitplanke rutschte. Das berichtet der Kreisfeuerwehrverband Aschaffenburg.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und konnte sich nicht selbst aus seinem Wagen befreien. Anders sah die Sache bei seinem Sohn aus, der auf dem Beifahrersitz saß. Obwohl er bei dem Crash ebenfalls schwer verletzt wurde, gelang es ihm, aus dem Autowrack zu klettern. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.

Fahrer wird schwer verletzt

Die Feuerwehr machte sich anschließend daran, den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit Hilfe zweier Mehrzweckzüge zogen sie den Sportwagen unter der Leitplanke heraus, entfernten mit schwerem Rettungsgerät das Faltdach und befreiten den Schwerverletzten mit Hilfe eines Rettungsbretts aus dem Auto. Nach der Erstversorgung vor Ort bracht ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Sportwagen hatte Wert von rund 280.000 Euro

Laut Medienberichten soll es sich bei dem Auto um einen Luxussportwagen von McLaren gehandelt haben. Der Autohersteller ist vor allem aus der Formel 1 bekannt. Er stellt aber auch Straßenfahrzeuge in Kleinserie her. Wer sich für solch einen Wagen interessiert, muss laut "Autoscout 24" mit Preisen zwischen 200.000 und über zwei Millionen Euro rechnen. Gebrauchte Fahrzeuge gibt es ab 125.000 Euro. Das Cabrio beim Unfall in Unterfranken soll demnach einen Wert von rund 280.000 Euro gehabt haben. Bei dem Crash wurde es komplett zerstört.

A3 wird voll gesperrt

Die A3 war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Waldaschaff, Weibersbrunn und Bessenbach mit 60 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen. Von Seiten des Rettungsdienstes waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie ein Einsatzleiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle.