In Augsburg hat sich ein Mann (26) in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt. Der 26-Jährige hatte mehrere Glasscheiben mutwillig eingetreten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann in den frühen Morgenstunden zwei Glasscheiben an der Haltestelle "Stadttheater" in der Augsburger Innenstadt eingetreten und zerstört. Allerdings überschätzte er dabei die Widerstandsfähigkeit seines eigenen Körpers.

Brüche und Schnittwunden

Bei der mutwilligen Sachbeschädigung zog sich der 26-Jährige einen offenen Bruch des Schien- und Wadenbeines zu. Außerdem schnitt sich der Mann an der eingetretenen Glasscheibe. Die Folge: Mehrere tiefe Schnittwunden. Die Polizei musste den Mann zunächst versorgen. Im Anschluss ging es für den Täter dann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe, so die Polizei weiter.