In Tirol wüteten Dienstagabend schwere Unwetter. Im Alpbachtal und Zillertal wurden Bäume entwurzelt. In Seefeld überrollte eine Mure einen fahrenden Zug.

Schwere Unwetter mit Gewittern, Windböen und Starkregen sind am Abend des Dienstags über Tirol hinweggezogen. Der Sturm richtete teils erhebliche Schäden an. Menschen wurden zum Glück nach aktuellem Kenntnisstand keine verletzt.

Seefeld in Tirol: Mure wälzt sich über Straße, Fußweg und fahrenden Zug

In Seefeld in Tirol hätten Menschen aber durchaus zu Schaden kommen können: Dort regnete es nämlich so stark, dass zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr eine Mure samt Schlamm und Gesteinsschutt abging. Die Schlammlawine wälzte sich offenbar über die Seefelder Straße, einen Fußweg und über die Bahnlinie, auf der gerade ein Regionalzug von von Scharnitz in Richtung Seefeld unterwegs war.

Keine Verletzten: Passagiere und Zugführer evakuiert

Der Zug wurde laut Polizei von der Mure erfasst. Der erste Teil des dreiteiligen Triebwagens wurde komplett von der Mure eingeschlossen. Die vier Zugpassagiere, die sich darin aufgehalten hatten, sowie der Lokführer wurden von der Feuerwehr Seefeld evakuiert und zum Bahnhof Seefeld gebracht. Sie blieben bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Seefelder Straße, Gleis und Fußweg unpassierbar - Besichtigung am Freitagmorgen

Die Seefelder Straße ist wegen dem Murenabgang von Seefeld Nord bis zur Kreuzung B177/L75 im Bereich Gießenbach bis auf weiteres gesperrt. Genau wie die Bahnlinie und der Fußweg. Am Mittwochmorgen wird die vermurte Straße, das Gleis und der Fußweg besichtigt. Eine weitere Beurteilung erfolgt nach Bekanntgabe der Feststellungen und der erforderlichen weiteren Maßnahmen durch die Landesgeologin, teilt die Polizei mit.

Unwetter reißt in Reith im Alpbachtal Bäume aus der Erde

In Reith im Alpbachtal schlug das Unwetter am Dienstagabend ebenfalls zu. Gegen 20:15 Uhr, ging dort laut Polizei ein schweres Gewitter mit Starkregen und heftigen Windböen nieder. Durch die heftigen Böen wurden im Ortsteil Bischofsbrunn mehrere am Hang stehende Bäume entwurzelt. Die ausgerissenen Bäume fielen auf die Gemeindestraße und das Grundstück eines Wohnhauses. Die Gemeindestraße war durch die umgestürzten Bäume im Bereich des Wohnhauses bis 21:15 Uhr unpassierbar. Ein westlich des Wohnhauses geparkter Pkw wurde durch einen der umgestürzten Bäume im Bereich vom Heck beschädigt. Personen wurden durch das Unwetter nicht verletzt.

Strommast in Hart im Zillertal von Baum getroffen

In Hart im Zillertal sorgte das Unwetter über Tirol gegen 20:27 Uhr für Schäden: Hier stürzte der Polizei zufolge im Bereich der Panoramastraße, ein Baum in einen Strommasten. Dabei wurde ein Teil der Stromleitung abgerissen, wodurch Funkenschlag jedoch kein Brand entstand. Eine sofortige Stromabschaltung musste veranlasst werden. Personen wurden nicht verletzt.