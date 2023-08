Einen ungewöhnlichen Notruf hat die Polizei in Ulm am Samstag erhalten: Ein Mann meldete einen Igel oder Marder in einer Bärenfalle.

Ein Anrufer hat der Polizei in Ulm am Samstag gegen 2:10 Uhr ein gefangenes Tier in der Hauffstraße gemeldet. Dem Anrufer zufolge stecke dieses in einer Bärenfalle fest. Um welches Tier es sich dabei genau handle, darüber konnte der Mann der Polizei keine genaue Auskunft geben. Laut der Ulmer Polizei sagte der Mann, dass es sich um einen Marder oder Igel handle.

Notruf in Ulm: Tier steckt in Mäuse- statt in Bärenfalle fest

Vor Ort trafen die Polizeibeamten dann auf einen sichtlich angetrunkenen Mann. Bei dem gefangenen und leidenden Tier handelte es sich tatsächlich um einen Igel. Dieser war aber nicht in einer Bärenfalle, sondern in einer Mausefalle gefangen. Die Polizisten konnten das Tier befreien und in die Freiheit entlassen.

Zweiter Anruf bei Polizei

Nachdem die Polizei abgerückt war, meldete sich der Anrufer jedoch erneut bei der Ulmer Polizei - allerdings nicht um einen weiteren Notruf abzusetzen. Der betrunkene Anrufer teilte den Beamten mit, dass er und seine Freunde nun auf den geretteten Igel anstoßen würden.