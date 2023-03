Ein 21-jähriger Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen einen Unfall auf der B12 bei Germaringen verursacht. Im Anschluss suchte der verletzte Mann dann das Weite.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein anderer Autofahrer gegen 4:20 Uhr den Unfall bei der Polizei gemeldet. Vor Ort fanden die Polizeibeamten dann ein total beschädigtes Auto. Dieses war offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Wildschutzzaun durchbrochen.

Da von dem Fahrer jedoch jede Spur fehlte und die Beamten aufgrund der Schwere des Unfalls davon ausgehen mussten, dass sich der Fahrer möglicherweise schwere Verletzungen zugezogen hatte, leitete die Polizei eine umfangreiche Suchmaßnahme ein. Daran beteiligt waren mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber.

Verletzter Unfallfahrer meldet sich selbst bei Polizei

Nachdem die Suche nach dem Fahrer zunächst ohne Erfolg verlief, meldete sich rund zwei Stunden nach dem Unfall der 21-jährige Unfallverursacher bei der Polizei. Polizeibeamte trafen ihn kurz darauf in Untergermaringen an und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Der 21-Jährige habe sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen, so die Polizei weiter.

Keine Verkehrsbehinderungen auf B12

Bei dem 21-Jährigen stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,5 Promille fest. Das Auto des Mannes musste von einer Abschleppfirma geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Obergermaringen leuchtete den Unfallort aus und musste ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Der Verkehr auf der B12 wurde durch den Unfall und die Bergungsarbeiten nicht beeinträchtigt.