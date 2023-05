Auf der A96 nahe Mindelheim hat es am Sonntag einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer kam dort ins Schleudern, weil er bei starkem Regen zu schnell fuhr.

Der 44-jährige Autofahrer war am frühen Sonntagabend, gegen 18:20 Uhr, auf der A96 in Richtung München unterwegs. Zu dieser Zeit regnete es laut Polizei stark. Weil der 44-Jährige seine Geschwindigkeit aber nicht an die Wetterverhältnisse anpasste, kam er auf Höhe Mindelheim plötzlich ins Schleudern.

Gegen Schutzplanke gekracht

Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er zunächst über ein Kilometerschild und rutschte dann hinter der rechten Schutzplanke entlang. Erst nachdem er mit der Schutzplanke zusammengeprallt war, kam er schließlich zum Stehen.

Keine Verletzten, aber Sachschaden an Autobahn und Auto

Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt. An dem Wagen des 44-Jährigen, der von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand allerdings ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Autobahnmeisterei Mindelheim entstand zudem ein Schaden von circa 1.500 Euro. Die Feuerwehr Mindelheim kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und die technische Hilfeleistung. Der 44-jährige Unfallverursacher muss nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen.