Bei Oberstdorf ist am Mittwoch ein zehnjähriges Kind von einem Traktor erfasst worden. Der Junge erlitt schwere Verletzungen.

In Reichenbach, einem Ortsteil von Oberstdorf, ist am Mittwochnachmittag ein zehnjähriger Junge von einem Traktor erfasst und schwer verletzt worden. Laut der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gasthofes.

Oberstdorf: Kind wird beim Spielen von Traktorgespann erfasst

Der zehnjährige Bub hatte mit anderen Kindern auf dem Parkplatz des Gasthofes gespielt, während dort eine private Veranstaltung stattfand. Als ein 42-Jähriger mit seinem Traktorgespann an dem Gasthof vorbeifuhr, sprang der Junge plötzlich zwischen zwei geparkten Autos hervor. Der Traktorfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, der Junge geriet vor den Traktor und wurde von dem Gespann erfasst.

Schwerverletzter Junge muss nach Unfall bei Oberstdorf in Klinik geflogen werden

Bei dem Unfall wurde das Kind schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden. In Lebensgefahr schwebt der Junge glücklicherweise nicht mehr, so die Polizei weiter. Die Polizeiinspektion Oberstdorf hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Vor Ort kümmerten sich ein Notfallseelsorger und speziell geschulte Polizeibeamte um die Angehörigen und anderen Kinder.