Am Sonntag kam es am Riedbergpass erneut zu einem Unfall mit einem Motorrad. Ein Biker knallte frontal gegen eine Auto. Das Motorrad fing Feuer.

Am Riedbergpass hat sich am Sonntag erneut ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Nachdem bereits am Samstag zwei Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Bus verletzt wurden, passierte am Sonntag wieder ein Unfall mit einem Motorrad.

Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Motorrad am Riedbergpass - Zwei Verletzte

Am Sonntagnachmittag fuhr nämlich ein Motorradfahrer mit seiner Maschine den Riedbergpass entlang Der Biker stieß jedoch auf der Strecke frontal mit einem entgegenkommenden Auto aus der Schweiz zusammen. Der Motorradfahrer erlitt ersten Informationen zufolge mittelschwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Motorrad fängt nach Crash Feuer

Das Motorrad geriet nach dem Zusammenstoß in Brand. Die Flammen wurden mit einem Feuerlöscher gelöscht. Vor Ort waren der Rettungsdienst, die Besatzung eines Rettungshubschraubers, die Feuerwehr aus Obermaiselstein, das Technische Hilfswerk Sonthofen und die Polizei. Die Einsatzkräfte mussten zudem ausgelaufene Flüssigkeiten binden und beseitigen.