Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Dabei wurden eine Frau und ihr zweijähriger Sohn leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Sattelzuges in Richtung Stuttgart unterwegs. Während der Fahrt platzte plötzlich einer der Reifen des LKW. Mehrere Reifenteile lagen daraufhin verteilt auf der Fahrbahn herum. Eine nachfolgende Autofahrerin versuchte daraufhin eine Kollision mit den Reifenteilen zu verhindern und bremste deswegen stark ab. Dabei verlor sie dann jedoch die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Auf dem mittleren Fahrstreifen prallte die Frau dann in einen weiteren PKW.

Mutter und Kind bei Unfall auf A8 verletzt

Dabei wurden die Autofahrerin und ihr zweijähriger Sohn leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der herumliegenden Fahrzeugteile und der querstehenden Autos musste die A8 in Bereich Jettingen-Scheppach komplett gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr Zusmarshausen den Verkehr dann an der Unfallstelle vorbei leiten. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro.