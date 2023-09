Vier kaputte Autos, 50.000 Euro Schaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Leutkirch. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen ein Auto übersehen.

Eine 69-jährige Autofahrerin war am Dienstag um ca. 11:00 Uhr von Leutkirch in Richtung Isny unterwegs und wollte auf die L319 einbiegen. Dabei übersah sie allerdings den Audi eines 50-Jährigen, der ihr entgegenkam. Die beiden krachten zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass sowohl der Opel als auch der Audi gegen einen Suzuki und einen Daimler geschleudert wurden, die an der Einmündung warteten.

Frau wird bei Unfall nahe Leutkirch schwer verletzt

Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 50-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik, der 50-Jährige musste vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Alle vier Autos konnten nach dem Unfall nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.