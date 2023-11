Am Donnerstag ist ein Autofahrer bei einem Unfall mit einem Traktorgespann verletzt worden. Das Gespann war während der Fahrt ins Schlingern geraten und in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin kollidierte der Autofahrer mit dem Traktor.

Der 58-jährige Autofahrer war am Nachmittag die Schwabenstraße in Ebenhofen in Fahrtrichtung Biessenhofen entlanggefahren. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm das Traktorgespann mit einem angehängten Güllefass entgegen. Der Polizeimeldung zufolge geriet das Gespann Aus bislang unbekanntem Grund ins Schwanken.

Auto wird von Fahrbahn geschoben

Als die Traktor-Fahrerin gegenlenken wollte, geriet das Gespann noch mehr ins Wanken, bis sich die Vorderräder des Traktors quer stellten und sie so auf die Gegenfahrbahn gelangten. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Traktor. Dabei wurde der Wagen des 58-jährigen durch die Traktorfront von der Fahrbahn geschoben.

Straße für zwei Stunden gesperrt

Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Traktorgespann war quer über der Fahrbahn stehen geblieben und musste aufwändig entfernt werden. Dazu musste die Feuerwehr die Schwabenstraße für knapp zwei Stunden sperren. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.