Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste am Sonntag eine Niederländerin in Tirol. Ein Pferd hatte die Wanderin verletzt.

Die Frau gehörte zu einer vierköpfigen Familiengruppe aus den Niederlanden, die am Sonntag eine Wanderung im Gemeindegebiet von Wildschönau in Tirol unternahm. Die Niederländer wollten nach Alpbach zum Berg Saupanzen wandern, berichtet die Polizei. Die 37-jährige Holländerin hatte ihren Hund an der Leine mit dabei.

Pferd schlägt im Gemeindegebiet Wildschönau aus und trifft Frau am Kopf

Auf Höhe der Feldalm standen einige Pferde eingezäunt auf einer Weide. Die Wanderer überquerten den Zaun der Weide, um weiter auf den Berg zu gelangen. Doch aus bisher unbekannter Ursache schlug eines der Pferde aus und traf die 37-jährige Frau am Kopf. Die Niederländerin wurde dabei verletzt. Ihr Lebensgefährte setzte die Rettungskette in Gang. Der Hubschrauber Heli 4 barg die Verletzte und flog sie in das Krankenhaus Schwaz.