Eine Spritztour mit dem Motorrad seines Vaters hat in der Nacht auf Sonntag ein 14-Jähriger in Weiler-Simmerberg gemacht. Dabei hatte er über 1,8 Promille intus

Auf Abwege geraten ist in der Nacht auf Sonntag ein Jugendlicher in Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau. Wie die Polizei berichtet, lieh sich der 14-Jährige das Motorrad seines Vaters für eine kleine Spritztour aus. Dabei hatte der Teenager gar keine entsprechende Fahrerlaubnis dafür. Zu allem Übel hatte der 14-Jährige davor wohl noch ordentlich gefeiert. Denn er hatte über 1,8 Promille Alkohol intus, als er auf das Motorrad stieg. Das ergab später ein Atemalkoholtest.

14-Jähriger will Auto überholen und stürzt bei Simmerberg

Der 14-Jährige fuhr die Straße von Simmerberg nach Weiler entlang. Als er ein Auto überholte, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er hatte jedoch Glück und verletzte sich dabei nur leicht. Am Motorrad seines Vater entstand jedoch Totalschaden.

Teenager will zu Fuß von der Unfallstelle flüchten - Zeuge hält ihn fest

Anschließend wollte der 14-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle flüchten. Ein Zeuge beobachtete jedoch das Ganze und hielt den Teenager bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den jungen Mann erwarten wegen der begangenen Verstöße nun mehrere Strafverfahren.

Führerschein für motorisierte Zweiräder darf man erst ab 15 Jahren machen

Wer in Deutschland mit einem motorisierten Zweirad selbstständig unterwegs sein will, der muss mindestens 15 Jahre alt sein. Erst ab diesem Alter darf er den Führerschein fürs Mofa, Moped oder Roller machen. Vor ein paar Jahren wurde in Deutschland das Mindestalter für den Moped- und Rollerführerschein auf dieses Alter herabgesetzt. Haben sie den Führerschein für die Fahrzeugklasse AM in der Tasche, dürfen 15-Jährige damit aber erst einmal nur in Deutschland unterwegs sein. Für Fahrten ins Ausland müssen sie warten, bis sie 16 Jahre alt sind.

Motorräder aller Art darf man erst ab einem Alter von 24 Jahren lenken, wenn man den Führerschein für die A-Klasse hat. Doch es gibt Ausnahmen: 20-Jährige können ihren Führerschein auf die A-Klasse erweitern, wenn sie seit mindestens zwei Jahren den Führerschein für die Klasse A2 in der Tasche haben. Dabei gilt nach der Probezeit auch hier die gleiche Promillegrenze wie für Autofahrer. Wer sich mit über 1,1 Promille aufs Motorrad setzt und losfährt, begeht eine Straftat.