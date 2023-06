In Überlingen sind zwei Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß am Sonntagmittag verletzt worden. Eine Autofahrerin wollte in einem Kreisverkehr einen Auffahrunfall vermeiden. Beim Ausweichmanöver krachte sie mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Der Polizei zufolge wollte die 62-jährige Autofahrerin um kurz nach 12:00 Uhr den Kreisverkehr in der Rengoldshauser Straße befahren. Beim Einfahren in den Kreisel bemerkte die Frau, dass ein vorausfahrender Autofahrer abrupt abbremste. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich die Frau geistesgegenwärtig nach links aus. Dabei fuhr sie allerdings entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr.

Hoher Schaden nach Frontalcrash

Im Kreisverkehr stieß die 62-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden BMW einer 63-jährigen Autofahrers zusammen. Beide Fahrer wurden bei der wuchtigen Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von knapp 18.000 Euro.