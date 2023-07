Bei einem Unfall wurde ein Junge (8) in Trins in Tirol verletzt. Ein Auto war gegen sein Fahrrad gefahren. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 16:05 Uhr kam es laut Polizei in Trins in Tirol auf der L10 bei der Kreuzung Ausfahrt Greitensiedlung zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Mountainbike eines Kindes. Eine 25-jährige Österreicherin fuhr mit ihrem Auto auf der L10 Richtung Westen. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 8-jährige Junge mit seinem E-Bike.

Junge fährt unmittelbar vor Auto auf die Straße

Der Bub kam von der Greitensiedlung und fuhr unmittelbar vor dem herannahenden Auto auf die L10. Die Autofahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam im Bereich der Kreuzung zum Zusammenstoß.

Unfall in Trins: Kind am Kopf verletzt

Das Kind zog sich mehrere Verletzungen am Kopf zu. Wie schwer die Verletzungen sind ist noch nicht ganz klar. Die 25-jährige Autofahrerin und eine weitere Verkehrsteilnehmerin leisteten sofort Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung flog ein Notarzthubschrauber den Jungen in die Klinik Innsbruck.