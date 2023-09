In einer Bäckerei in Thannhausen (Landkreis Günzburg) hat sich eine Frau bei einem Arbeitsunfall verletzt. Die 27-Jährige kam mit dem Arm in eine Semmelmaschine, als diese sich in Gang setzte.

Wie die Polizei mitteilt, reinigte eine 42-jährige Mitarbeiterin in einer Bäckerei in Thannhausen am Freitagvormittag eine Semmelmaschine. Zeitgleich begann eine 27-jährige Mitarbeiterin ebenfalls mit der Reinigung dieser Maschine. Dies bekam die 42-jährige jedoch nicht mit.

27-Jährige muss nach Arbeitsunfall in Thannhausen in Handchirurgie

Als sich die Maschine in Gang setzte, wurde der Unterarm der 27-jährigen in der Maschine eingeklemmt und erlitt Quetschungen am Unterarm und am Ellenbogen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in die Handchirurgie nach Augsburg eingeliefert.