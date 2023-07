Gleich zwei Mal hat ein Motorradfahrer nach einem Unfall in Salem die Flucht ergriffen. Wie sich herausstellte aus gutem Grund.

Der 22-jährige Motorradfahrer war am Sonntagabend zu schnell durch Salem gefahren und hatte in der Straße "Am Schloßsee" die Kontrolle über seine Maschine verloren. Dabei touchierte er ein geparktes Auto.

Erste Fahndung nach 22-jährigem Unfallfahrer verlief ohne Ergebnis

Als der 53-jährige Fahrer des Autos die Polizei verständigen wollte, ergriff der 22-jährige Mann die Flucht. Ein Zeuge konnte der Polizei allerdings entscheidende Hinweise zu dem Fahrer geben - eine Fahndung nach dem jungen Mann verlief jedoch ohne Erfolg.

Mann stellt sich der Polizei und flieht erneut

Gegen 22:45 Uhr meldete sich der Motorradfahrer dann bei der Polizei in Immenstaad, verhielt sich jedoch ziemlich unkooperativ. Gegen eine vorläufige Festnahme und eine angeordnete Blutentnahme im Krankenhaus wehrte sich der 22-Jährige, beleidigte die Beamten und ergriff erneut die Flucht.

Nach Unfall und Flucht: 22-jährigen Mann erwarten Anzeigen

Eine erneute Fahndung nach dem 22-Jährigen verlief allerdings ohne Erfolg. Laut der Polizei stand der Mann möglicherweise unter Drogen. Einen Führerschein für das Motorrad hat der junge Mann übrigens nicht. Er wird sich jetzt wegen Unfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen.