Mehrmals überschlagen hat sich am Samstag ein Sportwagen in einem Feld bei Oberstdorf. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt.

Ein 21-jähriger Autofahrer bog am Samstagnachmittag mit seinem BMW-M2 von der Walserstraße nach links auf die B19 in Richtung Kleinwalsertal ab. Dabei beschleunigte der Fahrer sein Auto so stark, dass das Heck ausbrach und der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, berichtet die Polizei. Der BMW schleuderte über die Gegenfahrbahn in ein Feld, wo er sich mehrmals überschlug , so die Polizei.

9 Bilder Benjamin Liss

Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Oberstdorf war im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab. Am Auto entstand Totalschaden.