Ein Autofahrer kracht in Oberstaufen in zwei parkende Autos. Eine Frau (55) befindet sich zwischen den Fahrzeugen. Sie wird eingeklemmt und schwerst verletzt.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 15:15 Uhr, in Oberstaufen-Steibis. Zu dieser Zeit fuhr ein 72-jähriger Autofahrer mit seinem weißen BMW von Höfen in Richtung Ortsmitte in Steibis. Auf Höhe der Kirche kam der Mann mit seinem BMW in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Zwischen parkenden Autos eingeklemmt

An dieser Stelle befindet sich, auf der anderen Straßenseite, ein Parkplatz. Dort standen zu diesem Zeitpunkt zwei parkende Autos nebeneinander. In einen dieser beiden Wagen wollte in genau diesem Moment eine 55-jährige Frau einsteigen, als plötzlich der BMW mit den beiden Autos zusammenstieß.

Schwerste Verletzungen

Die 55-jährige Frau wurde zwischen den beiden geparkten Fahrzeugen eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien, oder befreit werden. Zumindest solange nicht, bis die Feuerwehren aus Steibis und Oberstaufen die Fahrzeuge auseinanderzogen. Erst dann konnte die Frau medizinisch versorgt werden. Sie erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Nach der ersten Versorgung vor Ort, brachte sie ein Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Immenstadt.