Unfall in Neu-Ulm: Autofahrerin gerät bei Eisregen ins Schleudern und kracht gegen Auto

Eisregen wurde einer Autofahrerin in der Nacht auf Dienstag in Neu-Ulm zum Verhängnis. Sie geriet ins Schleudern und krachte gegen ein geparktes Auto.

In der Nacht auf Dienstag war laut Polizei eine Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm unterwegs, als sie aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse mit ihrem Auto ins Schleudern geriet. Ihr Auto krachte gegen einen Pkw, der am rechten Straßenrand geparkt war, und kam anschließend im Gegenverkehr zum Stehen.

Auto muss nach Unfall in Neu-Ulm abgeschleppt werden

Das Auto der Frau konnte nach dem Crash nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Weitere Fahrzeuge wurde laut Polizei nicht beschädigt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.