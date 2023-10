Zu einem schweren Unfall ist es am Montag in Untermenzing in München gekommen. Ein Kleintransporter erfasste einen Mann auf einem Zebrastreifen und verletzte ihn schwer.

Am Montagmittag war ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau mit seinem Kleintransporter auf der Straße "Zum Schwabenbächl" in Richtung Otto-Warburg-Straße im Müchner Stadtteil Untermenzing unterwegs. Zeitgleich ging ein 48-jähriger Münchner vom S-Bahnhof Karlsfeld in Richtung Gerberau. Dabei wollte er auf dem Zebrastreifen die Straße "Zum Schwabenbächl" überqueren.

Unfall auf Zebrastreifen im Münchner Stadtteil Untermenzing

Der Fußgänger war gerade auf dem Zebrastreifen, als ihn der Kleintransporter frontal erfasste und schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.