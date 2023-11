Ein nächtlicher Unfall in Memmingen, drei Verletzte und einige Fragen. Was passierte bei einem Crash in Memmingen, nachdem der Fahrer plötzlich flüchtete?

In Memmingen ist es gestern am späten Dienstagabend (14.11.2023) zu einem Unfall gekommen, der einige Fragen aufwirft. Ein Auto, in dem sich vier Menschen befanden, prallte wohl gegen einen Laternenpfosten oder Baum in der Dr.-Karl-Lenz-Straße. Kurz darauf flüchtete der Fahrer. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Drei Verletzte nach Unfall in Memmingen

Die weiteren Insassen des Autos wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ob der Fahrer davor oder danach flüchtete, konnte der Sprecher der Polizei am Mittwochvormittag nicht beantworten. Weiter ist nicht klar, ob er auch verletzt war und ob er zu Fuß oder mit dem Auto flüchtete.

Mittlerweile ist er allerdings identifiziert worden, erklärte der Polizeisprecher. Ob die Beamten vor Ort den Unfallfahrer bereits angetroffen oder mit ihm gesprochen haben, war am Dienstagvormittag aber noch nicht klar.

Die Dr.-Karl-Lenz-Straße befindet sich im Memminger Gewerbegebiet Nord und ist seit einigen Wochen wegen einer Baustelle teils gesperrt.